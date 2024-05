PJ detém suspeito de estrangular a mãe com um cinto em Lousada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 56 anos, suspeito de matar a mãe através de estrangulamento com um cinto, em julho, em Lousada, no distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ referiu que, em 04 de julho, no interior de uma casa, o detido discutiu com a mãe depois desta o repreender e, "indiferente à vulnerabilidade" da vítima, de 80 anos, "muniu-se de um cinto e estrangulou-a até esta ficar inanimada".

Com a chegada de familiares a casa, horas mais tarde, a mulher foi transportada ao hospital, onde foi declarado o óbito, acrescentou a PJ.

Segundo a Polícia, o detido tem antecedentes criminais por crimes de desobediência, condução em estado de embriaguez, ameaça e injúrias agravadas.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.