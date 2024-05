Mais de 3 mil professores reformam-se no ano letivo 2023/24

Pela primeira vez em quase dois anos, o número mensal de professores que se aposentam está abaixo da fasquia das duas centenas. Em junho, vão sair da escola pública 183 docentes e educadores.

Fazendo contas, só este ano letivo aposentam-se 3.094 profissionais, mais cerca de 500 do que no ano letivo anterior e praticamente o dobro das aposentações verificadas no ano letivo 2021/22 (1.552).

Olhando só para este ano de 2024, no primeiro semestre aposentaram-se 1.678 professores, mais 133 face ao período homólogo.

Durante o ano civil de 2023 aposentaram-se 3.521 professores, o número mais alto no espaço de uma década.