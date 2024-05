Ex-administrador da Santa Casa Global responsabiliza Ana Jorge pelos prejuízos com fim de internacionalização

"No meu caso, também ilegal e injusta", afirmou, acrescentando que, relativamente à ilegalidade, já interpôs "as devidas ações judiciais" e apontando que, com a audição de hoje, é a primeira vez que está a ser ouvido e a ter a oportunidade de repor a verdade e o direito ao bom nome.

"O que se questiona é a forma como terminou o projeto. As empresas no Brasil não foram fechadas, foram abandonadas", criticou Francisco Pessoa e Costa, dando como exemplo desse facto que a mesa de Ana Jorge deixou de pagar o aluguer de escritórios, deixou de pagar a contabilistas, bem como a outros trabalhadores.

O ex-administrador afirmou-se convicto do projeto de internacionalização e defendeu que se a Santa Casa não quer mais esta opção, resta-lhe duas alternativas: que seja feita a alteração da portaria de distribuição dos jogos sociais e que os institutos do Estado passem a contribuir para o orçamento da Santa Casa.

Apontou que se tratou de "uma possibilidade de encontrar alternativa à situação financeiramente difícil" para a qual a instituição caminhava, "muito agravada" pela pandemia e "por tudo o que a tutela entendeu, entregar à Santa Casa em trabalhos adicionais, sem o devido retorno financeiro".

Relativamente à sustentabilidade da instituição, Francisco Pessoa e Costa alertou que "desde há algum tempo" que as receitas correntes não cobrem as despesas correntes, a que se soma um "problema estrutural nas finanças", agravados pela pandemia e pelo crescimento do jogo online.

De acordo com o ex-administrador da Santa Casa Global, a SCML gasta anualmente 162 milhões de euros em custos de pessoal, enquanto as receitas dos jogos sociais "são perto de 190 milhões de euros".

Chamou ainda a atenção que, no caso de uma eventual situação de superavit, em que as receitas ultrapassam as despesas, a transferência de 39 milhões de euros por parte do Instituto da Segurança Social poderá ter contribuído.