Eurovisão. "Grito" de iolanda põe Portugal na final

Portugal foi apurado para a final do 68.º Festival Eurovisão da Canção. O tema "Grito", de iolanda, foi uma das dez músicas apuradas na primeira semifinal, esta terça-feira, para a final que acontece no sábado em Malmö, na Suécia.

iolanda foi escolhida como representante portuguesa na edição de 2024 a 10 de março, no Festival da Canção. "Grito" venceu o voto do júri regional e ficou em segundo no voto do público.

A segunda semifinal acontece esta quinta-feira, dia 9 de maio, e conta com a participação Malta, Albânia, Grécia, Suíça, República Checa, Áustria, Dinamarca, Arménia, Letónia, São Marino, Geórgia, Bélgica, Estónia, Israel, Noruega e Países Baixos.

Croácia, Suíça, Itália, Ucrânia, Países Baixos e Irlanda lideram, por esta ordem, as apostas para a vitória na Eurovisão de 2024. Portugal subiu ligeiramente depois desta primeira semifinal, ocupando agora o 25.º lugar da tabela.

A participação de Israel está envolta em polémica, com vários artistas e representantes políticos a pedir à União Europeia de Radiodifusão o veto. iolanda, que assinou umacarta em que se pedia "cessar-fogo imediato e duradouro" na guerra de Israel na Palestina e o regresso de todos os reféns israelitas, apresentou-se na 'passadeira turquesa' no domingo com um vestido de uma marca palestiniana e as unhas pintadas com o padrão do 'keffiyeh', um lenço que é símbolo da resistência palestiniana.

Em 2023, Portugal ficou em 23.º lugar com a música "Ai coração", de Mimicat.