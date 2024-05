Temperaturas a subir: podem passar os 30 na quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentado períodos de maior nebulosidade por nuvens altas a partir do final da tarde.

O vento soprará fraco a moderado predominando de nordeste, rodando temporariamente para noroeste na faixa costeira ocidental e para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

É esperada uma subida das temperaturas máximas e uma pequena descida das mínimas, o que resultará numa grande amplitude térmica e num acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 27ºC, em Santarém, e os 19ºC na Guarda, e as mínimas entre os 14ºC, em Faro, e os 4ºC, em Bragança.

Na quarta-feira, o céu deve apresentar-se em geral pouco nublado e deve registar-se uma nova subida de temperatura.

Os termómetros poderão atingir 33ºC em Setúbal, 31ºC em Santarém, e 30ºC em Lisboa e Beja.

Para os Açores há avisos amarelos devido à previsão de precipitação pontualmente forte e potencialmente acompanhada de trovoada.

No Grupo Ocidental (Corvo e Flores) o aviso está previsto durar até às 15h00 desta terça-feira. No Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) deverá terminar, por volta das 12h00 e no Grupo Central (Graciosa, Faial, Pico, Terceira e São Jorge) deverá prolongar-se até às 12 de quarta-feira.