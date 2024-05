SOS Racismo insatisfeita com reação dos políticos a ataques contra imigrantes

Para Joana Cabral, "o problema não está efetivamente a ser reconhecido com a gravidade que tem e com a devida complexidade".

"Achamos que as análises e os comentários são bastante superficiais", com um "tom de comoção" e um "reconhecimento de que a violência é absolutamente inaceitável", mas ficam apenas na "condenação moral, que é importante com certeza, mas que não é suficiente", afirmou à Lusa Joana Cabral, que criticou algumas declarações políticas "bastante problemáticas" porque continuam a "acentuar a narrativa do aumento da insegurança e da criminalidade associada à presença de imigrantes".

A dirigente da associação SOS Racismo Joana Cabral criticou esta terça-feira a reação dos políticos aos ataques contra imigrantes na cidade no Porto, pedindo uma abordagem global aos problemas na origem do discurso anti-imigração.

Assiste-se a "um crescente aumento do ódio racial nas redes sociais e que é obviamente contaminado, legitimado, naturalizado e incentivado pelos pelo discurso de figuras políticas" e não há "um discurso suficientemente forte" dos quadrantes do governo que contrarie essa tendência, afirmou a dirigente da SOS Racismo.

"Fica a ideia de que não há soluções, porque ao não haver o reconhecimento do problema na sua complexidade, também não pode haver soluções naturalmente", acrescentou.

A dirigente deu o exemplo da pouca atenção dada ao racismo no programa do governo, em que o assunto é mencionado "quase de passagem", em comparação com outros problemas sociais de relevo, como a violência contra mulheres ou as pessoas com deficiência, que "são necessidades urgentes, como é natural".

"No caso do racismo, não há uma única proposta concreta" por parte do governo PSD/CDS, acusou a dirigente, recordando que esta ausência de posições dos dirigentes do país conduz a um "vazio" onde "andam impunes as agressões", recordando o homicídio de Alcindo Monteiro, na década de 1990, ou a "ficção que foi o arrastão [assalto em massa na praia de Carcavelos]", num tempo em que havia "um clima político e cultural com narrativas de criminalização de pessoas não brancas e racializadas".