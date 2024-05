"Motivos operacionais" levaram à exoneração do diretor nacional da PSP

Motivos de natureza operacional. Foi assim que o primeiro-ministro justificou a exoneração do diretor nacional da PSP, dizendo-se surpreendido com toda a polémica à volta da saída José Barros Correia. Luís Montenegro sublinhou ainda que, com a tomada de posse de um novo Governo, é normal haver substituições.

"Nós iniciámos um ciclo novo de Governo, dentro desse ciclo é natural que haja substituições de altos cargos de responsabilidade que têm a ver com a execução do Programa do Governo e com o exercício de responsabilidades que têm tutelas políticas. É preciso dizer isto com naturalidade, sem dramatismos", disse Luís Montenegro, falando aos jornalistas, esta terça-feira, à saída do encontro de Comissão Permanente de Concertação Social.

O primeiro-ministro remeteu ainda para as declarações da ministra de Administração Interna, e, também ela, apontou para questões de natureza operacional. "Aquilo que aconteceu, enfim, aconteceu com toda a naturalidade, que é a substituição do diretor nacional da PSP", disse Montenegro.

"Há razões de natureza operacional e há razões de natureza da relação entre a tutela e a direção nacional da PSP. Essas razões têm a ver com a execução do Programa do Governo e com o exercício da tutela", acrescentou o chefe de Governo.

Montenegro rejeitou a ideia de que o afastamento do diretor nacional da PSP esteja relacionado com agendas partidárias. "Era o que faltava que houvesse algum Governo que tivesse uma agenda partidária para a PSP. Levo mesmo a mal. Era o que faltava. Não há nenhuma agenda partidária. Há uma agenda de trabalho, e é preciso respeitar isso".