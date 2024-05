Mais carros, bicicletas ou transportes públicos? Tem um mês para responder

Para compreender os padrões de mobilidade dos habitantes dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, o inquérito procura saber os detalhes da habitação em que vivem - código postal, número de habitantes a tipologia e se tem estacionamento associado, por exemplo.

Também fazem parte das perguntas a situação profissional, o tipo de horário e a possibilidade de realizar teletrabalho, as aplicações de mobilidade que cada um tem no telemóvel.

É ainda necessário descrever as viagens que realizou no último dia útil. Isto é, descrever os pontos de partida e chegada, os motivos das deslocações e o principal modo de transporte utilizado.

Por fim, a TML procura opiniões sobre o atual sistema de transportes e mobilidade, e como este se deve desenvolver no futuro.

O inquérito agora lançado é o primeiro contacto do público com o Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável, que está na fase de diagnóstico da situação de mobilidade atual. Os habitantes da região de Lisboa vão ainda poder elaborar “propostas concretas” para o plano.

A elaboração do PMMUS vai seguir as diretrizes definidas pela Comissão Europeia e está dividida por quatro frases. A segunda fase é de desenvolvimento da visão estratégica do plano, à qual se segue o programa de medidas e ações, e depois a implementação, monitorização e avaliação das medidas antes da apresentação da versão final do Plano.