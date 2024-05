Teresa Pizarro Beleza diz que discurso do Chega visa “legitimar e fomentar o ódio aos estrangeiros”

A coordenadora do Observatório do Racismo e Xenofobia, Teresa Pizarro Beleza, acusa o Chega de pretender “legitimar e fomentar o ódio aos estrangeiros”.

Em resposta por escrito a perguntas da Renascença, Teresa Pizarro Beleza admite que os resultados das últimas legislativas mostram, em primeiro lugar, “o descontentamento com politicas”, mas afirma também que o “crescimento da extrema-direita é preocupante” porque haverá muito eleitores que “hão-de estar razoavelmente de acordo com as ideias propostas”.

As declarações de Teresa Pizarro Beleza à Renascença são anteriores aos acontecimentos da última sexta-feira, no Porto, e surgem no âmbito de um trabalho sobre o aumento dos casos de racismo em Portugal e o significado dos resultados eleitorais de 10 de março.

Do seu ponto de vista, os resultados das últimas legislativas com o aumento de apoio eleitoral a partidos populistas, mostram uma tendência crescente e preocupante de fenómenos de racismo e xenofobia em Portugal?



Os resultados eleitorais recentes parecem mostrar em boa medida descontentamento com políticas anteriores. Mas os eleitores também hão de estar razoavelmente de acordo com as ideias e propostas dos Partidos escolhidos. O crescimento da extrema-direita é, também por isso mesmo, preocupante. De notar que está longe de ser ‘apenas’ português.

Quais os dados mais recentes sobre o fenómeno em Portugal?

Os dados recentes oficiais são os que resultam do ICOT, realizado e publicitado em 2023, em parte para colmatar a ausência e dados quanto a origem étnico-racial nos censos da população residente em Portugal. Há um número considerável e uma percentagem elevada de residentes em Portugal que se declaram vítimas de incidentes de discriminação.

Que populações ou etnias são mais discriminadas?

Os cidadãos brasileiros, os de etnia cigana, os afrodescendentes parecem ser os mais sujeitos a actos e atitudes de discriminação racista, xenófoba ou ambas.

“Os portugueses não querem saber do 25 de abril, querem é saber da invasão de emigrantes que têm nas suas terras e que nós temos que impedir em Portugal”. A frase foi proferida por André Ventura na Assembleia da República no dia 12 de abril. Como classifica este tipo de discurso?

É um discurso populista e demagógico que quer legitimar e fomentar o ódio aos estrangeiros, aos supostamente "diferentes". Como se Portugal não fosse por si mesmo uma enorme e interessante mistura de etnias e origens. Como se Portugal não precisasse do trabalho e colaboração de imigrantes, que ajudam a contrariar o decréscimo populacional, contribuem para a sustentabilidade da S. Social e reforçam o carácter multicultural da sociedade portuguesa, o que só a enriquece.