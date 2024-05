PSP. Sindicatos surpreendidos por substituição de diretor nacional

Os representantes dos sindicatos dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) estão surpreendidos com a exoneração de José Barros Correia do cargo de diretor nacional da PSP. A decisão da ministra da Administração Interna foi tornada pública esta segunda-feira, ao fim do dia.

À Renascença, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia confessou-se surpreendido com a notícia da exoneração do diretor nacional da PSP.

Paulo Santos afirmou que vai querer saber, junto da ministra Margarida Blasco, quais as razões que levaram à substituição do superintendente-chefe José Barros Correia, menos de um ano depois de ter iniciado funções.

"Tendo em conta que também temos um novo governo, tendo em conta aquilo que é o contexto que estamos a viver relativamente a estas negociações, a posição pública que o senhor diretor nacional Barros Correia tem tido, solicitávamos, e iremos fazê-lo, que a senhora ministra da Administração Interna fosse um pouco mais concreta", declarou o líder da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.

Paulo Santos quer saber se a exoneração é "uma questão de reestruturação política, se é uma questão de estratégia, se é uma questão que tem que ver com o contexto atual e o posicionamento do seu superintendente-chefe, Barros Correia, relativamente à atualidade", acrescentando que "era importante percebermos para podermos ter aqui uma noção clara daquilo que está em causa".