Investigadores da PJ chegam à Madeira em avião da Força Aérea

O avião militar "Hércules C-130" da Força Aérea Portuguesa transportou esta manhã vários elementos da Polícia Judiciária (PJ) para o Aeroporto Internacional da Madeira, para realizar buscas em vários pontos da cidade do Funchal.

Segundo a informação avançada pelo Diário de Notícias da Madeira estará em causa um processo de investigação que corre termos sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). A Renascença contactou a Procuradoria-Geral da República, mas, até ao momento, não obteve quaisquer esclarecimentos.

Os passageiros terão sido de imediato encaminhados na pista para um autocarro.

Até ao momento, desconhecem-se os pormenores do âmbito desta operação judicial.

Na operação que visou Miguel Albuquerque e Pedro Calado, na altura presidentes do Governo Regional da Madeira e da Câmara do Funchal, os inspetores da Judiciária também chegaram à Madeira a bordo de um avião militar. Até ao momento, não foi divulgada qualquer relação entre as duas operações.

[Em atualização]