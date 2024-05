GNR e PSP fiscalizaram 43 espaços de diversão noturna e aplicaram 90 contraordenações

A GNR e a PSP fiscalizaram no fim de semana 43 estabelecimentos de diversão noturna que resultou na aplicação de 90 autos de contraordenação, refere um comunicado conjunto das duas forças de segurança.

A operação "Portugal + Seguro" integrou também ações de fiscalização no âmbito da segurança rodoviária, armas e explosivos, consumo e venda de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e segurança privada nas áreas de Lisboa, Setúbal e Porto.

Da operação resultou a apreensão de 607 doses de estupefacientes, entre as quais 600 doses de haxixe, duas doses de canábis, duas doses de cocaína e três doses de heroína.

Segundo o comunicado, foram igualmente apreendidas cinco armas, entre as quais uma arma de fogo e quatro armas brancas.

Quanto à fiscalização rodoviária, foram detidas 83 pessoas, das quais 20 por condução sob efeito do álcool e 16 por falta de habilitação para conduzir, oito por tráfico de droga e duas por posse de arma proibida.

Foram ainda registados 171 autos de contraordenação, dos quais 11 por excesso de velocidade, 23 por falta de inspeção periódica obrigatória, 28 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 22 por falta de utilização de sistemas de retenção para crianças.

As duas forças de segurança levantaram dois autos de contraordenação por falta de cinto de segurança, nove por utilização indevida do telemóvel durante a condução e 72 no âmbito de outra legislação avulsa ao Código da Estrada. .

A operação, que contou com 651 militares da GNR e polícias da PSP, teve por objetivo fiscalizar locais e estabelecimentos de diversão noturna, e ainda realizar ações de fiscalização no âmbito da segurança rodoviária, armas e explosivos, consumo e venda de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e segurança privada nas áreas de Lisboa, Setúbal e Porto.