Imigrantes assaltados e agredidos por grupo racista

A casa onde vive uma dezena de imigrantes argelinos, além de um venezuelana foi atacada por um grupo de seis homens encapuzados, armados com bastões, facas e uma arma de fogo, na sexta-feira, no Porto.

Segundo o JN, o objetivo dos atacantes era de espancar as vítimas, destruir o recheio da habitação e proferir insultos racistas.

Durante a meia hora de terror, uma das vítimas saltou pela janela do primeiro andar para fugir das agressões. Está internada, num hospital do Porto. As outras vítimas ficaram com vários hematomas e tiveram de receber tratamento.

Ainda na madrugada de ontem, na via pública, a PSP registou outros dois ataques de caráter racista dirigidos a cidadãos de origem magrebina, que poderão ter sido cometidos pelo mesmo grupo.

Um dos agressores, com nacionalidade portuguesa, foi detido na posse de um bastão.

[Correção: Este texto foi atualizado às 17h03 do dia 04/05 tendo sido retirada do texto a expressão: "Os atacantes terão também nacionalidade estrangeira". Tratou-se de um erro no artigo que nasceu de uma leitura incorreta da notícia que teve como fonte outro meio de comunicação social. A correção foi feita depois de a PSP confirmar que um dos autores era de nacionalidade portuguesa, tendo sido identificado o erro no artigo. No entanto, a mesma não foi assinalada no texto. Por este facto, pedimos desculpa aos leitores da Renascença]