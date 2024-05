Hospital de Ponta Delgada ainda sem previsão para retomar normal funcionamento

O Hospital de Ponta Delgada, nos Açores, afetado por um incêndio no sábado, já foi alvo de duas vistorias, mas ainda não há previsão para retomar o normal funcionamento na maior unidade de saúde açoriana.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pela secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, revelando que já foram realizadas "duas vistorias ao longo da tarde e da noite" de sábado, mas "será necessário fazer uma avaliação mais pormenorizada".

O Hospital Divino Espírito Santo (HDES) foi atingido no sábado por um incêndio que obrigou à transferência de todos os doentes internados.

Mónica Seidi indicou à Lusa que na altura do incêndio "estavam 333 doentes no Hospital" e "como o incêndio não se alastrou para as outras áreas foi possível dar 23 altas" e proceder "à transferência de 240 doentes".

Os doentes críticos e graves foram transferidos para o hospital da CUF, na cidade de Lagoa, e os restantes para centros de saúde.

Além disso, foram transferidos para o Hospital da Horta, na ilha do Faial, 30 utentes que fazem hemodiálise e 26 utentes para o Hospital do Santo Espírito, na ilha Terceira.

Durante o dia de hoje serão também transferidas duas grávidas para a Madeira, segundo a titular pela pasta da Saúde.