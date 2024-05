Hipertensão pulmonar. A "doença zebra" que se confunde pelos sintomas

Sentir tonturas, sensação de aperto no coração ou cansaço extremo pode ser um sinal de hipertensão pulmonar que, muitas vezes, é desvalorizado como sintoma desta doença que é rara, incurável, evolutiva e que resulta de uma hipertensão na artéria que transporta o sangue do coração aos pulmões.

Em declarações à Renascença , a vice-presidente da Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar (APHP), Patrícia Miranda, explica que sintomas como “o cansaço extremo, a fadiga muscular, a tosse - por vezes com sangue -, tonturas, desmaios, sensação de aperto no coração e dor ao respirar” são alguns dos sintomas da doença.

“São sintomas comuns a muitas doenças , como, por exemplo, doenças do fórum psicológico, como a ansiedade, ou então doenças do fórum respiratório, como a asma. Isto faz com que, muitas vezes, o diagnóstico seja atrasado , porque os sintomas não são valorizados . É por isso que nós chamamos à hipertensão pulmonar uma doença zebra , porque ela está escondida”, explica.

De acordo com a vice-presidente da APHP, o atraso no diagnóstico é “habitual” na hipertensão pulmonar, e pode ter “consequências graves” no estado do doente.