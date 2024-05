Bastonário dos Médicos diz que plano para o verão já devia ter sido elaborado

O Bastonário da Ordem dos Médicos considera que o Governo já devia ter elaborado o plano estratégico para o verão no Serviço Nacional de Saúde.

À Renascença, Carlos Cortes avisa que "o tempo é curto" e o Governo já só tem um mês para apresentar o plano de emergência.

"De facto, há aqui um conjunto de preocupações. O momento do verão tem as suas particularidades e não é em cima do acontecimento que se prepara um plano sazonal", refere.

O Ministério da Saúde formou um grupo de trabalho, coordenado por Eurico Castro Alves, para a definição do plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a informação foi confirmada pelo próprio à Renascença.

Segundo um despacho a que a Lusa acesso, e que aguarda publicação em Diário da República, o grupo de trabalho deverá apresentar um relatório final no prazo de 30 dias.