Universidade dos Açores disponibiliza meios para doentes deslocados do hospital

A Universidade açoriana colocou hoje à disposição meios que possam ser necessários para "o acolhimento de doentes deslocados" do Hospital, devido a um incêndio na maior unidade de saúde dos Açores, na Escola Superior de Saúde em Ponta Delgada.

Em comunicado a instituição de Ensino Superior informa que a reitora "já estabeleceu contactos" com o presidente do Governo Regional dos Açores, a secretária Regional da Saúde e com a administração do Hospital do Divino Espírito Santo "no sentido de colocar à disposição os meios eventualmente necessários para o acolhimento de doentes deslocados na Escola Superior de Saúde em Ponta Delgada".

A academia açoriana manifesta ainda solidariedade para com todos os responsáveis, profissionais de saúde, utentes e familiares "pela situação crítica em que se encontra o Hospital do Divino Espírito Santo".

O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado pelas 09:40 locais (10:40 em Lisboa), estava pelas 15:00 locais circunscrito.

Devido ao incêndio, durante a tarde têm estado a ser transferidos todos os doentes internados no Hospital de Ponta Delgada, em São Miguel. .

Os doentes críticos e graves foram transferidos para o hospital da CUF, na cidade de Lagoa, e os restantes para centros de saúde.

O incêndio na maior unidade de saúde dos Açores obrigou ao encerramento do Serviço de Urgência, Bloco de Partos e Bloco Operatório, à retirada de todos os doentes e afetou o sistema elétrico da infraestrutura.