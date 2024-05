Trabalhadores "abertos ao mundo" em "coworking" com vista para o mar de Moledo

Trabalham "online" em Moledo, uma aldeia minhota junto à praia onde continuam "abertos ao mundo", no "coworking" idealizado por Lara Fernandes para partilhar "dificuldades e soluções", até para momentos de bloqueio -- às vezes basta "ir ver o mar".

Profissionais de finanças, marketing, "design" de moda ou tecnologias de informação juntaram-se à empreendedora de 39 anos que criou o Moledo Coworking em junho de 2023, oito anos depois de trocar o Porto pela aldeia do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, e a produção televisiva pela dedicação plena à marca de jóias Le Love, fundada há quase 11 anos.

"As pessoas sentem-se bastante acolhidas. Acho que isso é que nos destaca. Não estamos todos num escritório e somos apenas colegas de trabalho. Aqui estamos num espaço de trabalho que nos permite sermos nós na totalidade, enquanto seres humanos", defendeu a responsável.

No espaço de trabalho partilhado com janelas grandes, luz natural e vista sobre o oceano, Lara e os outros quatro "coworkers" "residentes" - cinco, contando com o nómada digital suíço de 46 anos que fica por mais dois meses - não partilham apenas a sala e a mesa onde pousam o portátil.