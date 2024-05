Incêndio em prédio de habitação social no concelho de Almada faz 10 feridos ligeiros

Um incêndio num prédio de habitação social no Laranjeiro, no concelho de Almada, causou este sábado 10 feridos ligeiros, por inalação de fumos, e obrigou à deslocação de dois moradores para casa de familiares, informou a Proteção Civil.

As chamas deflagraram no terceiro andar do número 1 da Rua Febo Moniz e fizeram 10 feridos ligeiros, dos quais cinco foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

Dois moradores tiveram de ir para casa de familiares por falta de condições de habitabilidade da sua casa, acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas autoridades às 18h59.

O incêndio foi dado como extinto às 19h47 e mobilizou 40 operacionais - incluindo bombeiros de Cacilhas, Almada, Trafaria, Seixal e Amora e agentes da PSP - apoiados por 16 veículos, nomeadamente uma viatura médica do Hospital Garcia de Orta.