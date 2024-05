Doentes e bebés retirados do Hospital de Ponta Delgada

Um incêndio deflagrou esta manhã no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, "numa área técnica", estando as chamas "circunscritas", disse fonte hospitalar.

Segundo um comunicado da maior unidade de saúde açoriana, "o foco de incêndio foi detectado no piso 1 e foi acionado o plano de emergência do hospital e estão a ser tomadas todas as medidas previstas no mesmo".

No local estão os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada que, contactados pela Renascença, informaram que estão a proceder a transferência de doentes para outra unidade hospitalar.

Segundo fonte hospitalar confirmou à Renascença, estão a ser transferidos para a CUF doentes ventilados do serviço Neonatal, Cuidados Intensivos e Intermédios. Os doentes que necessitem de cuidados com mais acompanhamentos estão a ser transferidos para os Centros de Saúde de Vila Franca e Ribeira Grande.

Várias zonas do Hospital do Divino Espírito Santo ficaram sem eletricidade, incluindo o Serviço de Urgência, que se encontram encerradas. À Renascença, a mesma fonte hospitalar indica que os utentes devem dirigir-se para a CUF Açores para o serviço de Urgência, bloco de partos e operatório.

Por razões de segurança, o Hospital pede à população que evite a ida à unidade de saúde "a não ser em situação de urgência/emergência" e que os visitantes de doentes "não se desloquem" ao hospital "até novas informações".



A secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, deu conta que o primeiro alerta para o incêndio no Hospital Divino Espírito Santo (HDES) foi dado às 09h40, tendo sido de imediato acionados todos os meios.

"O perigo deste incêndio deve-se a dois factos. O primeiro, estar em causa o fornecimento de energia ao hospital e, o segundo, pela questão do fumo que se propagou a diversas áreas do hospital. Felizmente, não há vitimas e não há ninguém que corra perigo de vida, porque, repito, perigo deve-se à ausência de energia elétrica no hospital e à presença do fumo", explicou.

Mónica Seidi referiu ainda que, de imediato, foi estabelecido o contacto com os parceiros do setor, "a própria unidade de saúde da ilha de são Miguel e o Hospital da CUF e a clinica do Bom Jesus", que se disponibilizaram para ajudar.

[Notícia atualizada às 13h54]