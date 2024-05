UE esgota recursos e ainda faltam 242 dias para o final do ano

Os recursos do planeta disponíveis para este ano terminariam esta sexta-feira se todas as pessoas do mundo consumissem como a União Europeia (UE), o que é "insustentável e irresponsável", segundo organizações ambientalistas.

Com o chamado "Dia da Sobrecarga do Planeta" para a UE a ser atingido hoje, mais de 300 organizações da sociedade civil instam os líderes da União Europeia a "enfrentar as crises da natureza, do clima e da poluição após as próximas eleições europeias".

O apelo é feito numa carta aberta divulgada assinada também pelas organizações portuguesas Liga para a Proteção da Natureza (LPN), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Associação Natureza Portugal/Fundo Mundial para a Natureza (ANP/WWF) e Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

Os subscritores pedem aos chefes de Estado e de Governo, aos presidentes da Comissão, do Conselho e do Parlamento da UE, e aos eurodeputados, "para que assumam o compromisso político de trabalhar no sentido de uma economia com impacto neutro no clima, com poluição zero e positiva para a natureza".

Salientam no documento que se as populações mundiais seguissem os padrões de consumo da UE a humanidade começava a partir de hoje a consumir a crédito, utilizando recursos que só deviam ser usados no próximo ano.

A carta aberta, dizem as organizações, surge na sequência "dos inéditos e preocupantes recuos nas políticas ecológicas nos últimos meses", com a "sua instrumentalização para ganhos eleitorais a curto prazo".