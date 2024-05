Queima das Fitas de Coimbra espera enchente após investir 600 mil euros no cartaz

A organização da Queima das Fitas de Coimbra, que vai decorrer de 24 de maio a 01 de junho, espera um aumento de público face a 2023, numa edição com um cartaz "eclético", onde foram investidos 600 mil euros.

A organização da Queima das Fitas investiu cerca de 600 mil euros no cartaz deste ano (mais 60 mil euros face a 2023), esperando que os resultados globais possam ultrapassar os registados no ano passado, afirmou o coordenador geral, Carlos Missel, durante a apresentação do cartaz oficial do evento, que decorreu hoje.

"As vendas estão-nos a dizer isso. Em 2023, tivemos um dia muito forte, mas, em comparação, teremos mais dias próximos" dos alcançados na noite de Ivete Sangalo, disse o responsável, sublinhando que um dos grandes nomes, o porto-riquenho Myke Towers, irá atuar a uma segunda-feira, procurando reverter aquele que é um dia historicamente fraco na Queima das Fitas.

Para Carlos Missel, a edição deste ano "é o cartaz mais eclético, no que toca a estilos musicais", com "grandes nomes diluídos por vários dias", considerando que é "o cartaz mais bem conseguido dos últimos tempos".

Na apresentação oficial, foram anunciados os restantes nomes que compõem o cartaz, com destaque para o britânico James Bay (29 de maio), o brasileiro DJ Guuga (28) e o português Piruka (24).

Ainda por fechar encontra-se o local da Serenata, que tradicionalmente se realiza no largo da Sé Velha, mas cuja proposta da organização mereceu um parecer desfavorável da PSP.

Carlos Missel vincou que a Queima das Fitas irá apresentar soluções e alternativas para tentar garantir pareceres positivos, de forma a assegurar que a Serenata possa realizar-se na Sé Velha.

"Temos uma margem de tempo para organizar o evento dentro das normas. Vamos tentar", vincou.

Os nomes hoje anunciados juntam-se aos já confirmados Rui Veloso, Slow J, Excesso ou Nininho Vaz Maia e Cláudia Leitte, entre outros.

Rui Veloso vai atuar a 01 de junho, Dia do Antigo Estudante, em que também irá atuar a "boysband" portuguesa Excesso.

Slow J, rapper português que lançou em 2023 "Afro Fado", atua a 30 de maio e o cantor Nininho Vaz Maia a 25 de maio.

No palco da Praça da Canção, também designado de "Queimódromo" durante a festa dos estudantes, irá marcar presença o rapper e compositor brasileiro Matuê, num cartaz que conta com vários nomes do hip-hop e rap português para além de Slow J, como é o caso de Dillaz, ProfJam ou Lon3r Johny.

O músico Quim Barreiros atua no domingo do cortejo (26), como vem sendo habitual, num dia que irá contar com vários artistas da música pimba, como é o caso de Iran Costa, Ruth Marlene ou Jorge Guerreiro. .

Em 2023, a organização da Queima das Fitas aumentou a capacidade máxima de lotação do recinto de 20 mil para 25 mil pessoas.