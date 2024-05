Professores. Recuperação do tempo de serviço começa em setembro

Afinal, a recuperação do tempo de serviço dos professores começa ainda este ano. Foi a garantia recebida pela Fenprof, depois da reunião de cerca de uma hora com a equipa do Ministério da Educação.

Em declarações aos jornalistas, o secretário -geral da Fenprof Mário Nogueira revelou que não foram ultrapassadas as linhas vermelhas com que vinham para o encontro.

"Aquilo que nos foi apresentado refere que a recuperação vai ter início, o primeiro faseamento, a 1 de setembro de 2024, e que se conclui no âmbito da legislatura", afirmou.

Na semana passada, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento afirmou no Parlamento que a primeira tranche de descongelamento só aconteceria no próximo ano.

"O que se passa nas negociações não é o que diz alguém na Assembleia da República ou em conferências de imprensa", reforça..

Mário Nogueira atribuiu duas notas positivas à reunião, o facto de não terem sido ultrapassadas as duas linhas vermelhas e terem ficado já marcadas duas reuniões negociais para 13 e 21 de maio. No entanto, não assegura que o fim do ano seja tranquilo, sem greves ou protestos, fazendo depender o regresso da tranquilidade às escolas o resultado das negocições.

Nestas declarações aos jornalistas, o dirigente sindical reforçou ainda que é essencial a valorização da carreira, de forma a combater a falta de professores nas escolas.

[em atualização]