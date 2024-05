Plano de Verão. Ministra da Saúde "surpreendida" com recusa da Direção Executiva do SNS

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta sexta-feira pensar que o plano de verão para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "já estivesse programado", tendo ficado "surpreendida" porque contava estar a trabalhar já para o de inverno.

"Eu fiquei surpreendida, sobretudo porque imaginávamos, como acho que é natural, que já estivesse programado (o plano de verão), uma vez que estamos mesmo à beira do verão. Aliás, eu na verdade, esperava que já tivéssemos a trabalhar no plano de inverno", disse a ministra ao comentar a informação de que o diretor-executivo do SNS demissionário terá recusado elaborar esse plano.

O jornal Público noticiou esta sexta-feira que a ministra da Saúde pediu a Fernando Araújo um plano de verão para o SNS, mas o agora diretor-executivo demissionário terá recusado.

De acordo com o jornal, Fernando Araújo terá estranhado o pedido por não estar a par dos planos da tutela, mas o Governo esperava que o plano estivesse adiantado e assegura que irá garantir que o verão "decorra com normalidade".

Ana Paula Martins falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Santo António, no Porto, tendo seguido para o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), uma estrutura que também faz parta da ULS Santo António para, de acordo com informação à margem dada aos jornalistas, "reunir com responsáveis do Norte da área materno-infantil de forma a preparar o plano de verão".

Ao longo da visita, a governante foi acompanhada pelo presidente do conselho de administração da ULS Santo António, Paulo Barbosa, pelo diretor do serviço de cirurgia deste hospital, Eurico Castro Alves, que é também presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, pelo diretor clínico, António Barros e pelo diretor do CMIN, Caldas Afonso.