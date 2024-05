Ministério da Justiça mostra-se “muito preocupado” com situação deixada pelo anterior Governo

O Ministério da Justiça aproveitou a carta deixada por meia centena de personalidades que pedem uma reforma no setor para criticar a falta de investimento nos anteriores governos socialistas.

Em resposta à Renascença, o gabinete de Rita Júdice mostra-se “muito preocupado” com o estado em que ficou o setor. “O Ministério da Justiça está muito preocupado com a situação em que o anterior governo deixou a justiça. Com as greves que duram há 15 meses. Com a falta de magistrados. Com a falta de oficiais de justiça. Com os tribunais onde chove. Com as prisões que estão degradadas. Com a falta de investimento dos últimos 8 anos na justiça e com o impacto que tudo isto tem em todos os cidadãos e as empresas”, refere.

O ministério indica estar a “trabalhar arduamente” para resolver estes problemas - “desde o primeiro minuto”.