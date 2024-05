"Manifesto assenta em preconceitos sobre atividade do Ministério Público"

O “Manifesto dos 50”, que apela a uma reforma na Justiça, “assenta em preconceitos sobre a atividade do Ministério Público”, afirma o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP).

“O manifesto assenta em preconceitos sobre a atividade do Ministério Público e juízos de valor relativamente a dois processos, cuja investigação ainda está pendente”, refere Paulo Lona, em declarações à Renascença.

O presidente do SMMP contesta alterações legislativas a reboque de casos concretos, nomeadamente o caso Influencer.

“Mais uma vez, confirmando os receios do Sindicato, verifica-se que se procura forçar alterações legislativas a reboque de dois processos concretos e, ao mesmo tempo, atacando o papel legal e constitucional do Ministério Público, da sua autonomia e, por essa via, o próprio sistema de justiça.”

Relativamente à falta de confiança no Ministério Público, Paulo Lona cita uma sondagem recente que diz que o problema é generalizado às instituições democráticas do país.

“O que é importante é credibilizar as instituições no Estado de direito democrático e não atacar a sua independência, a independência do sistema de justiça”, defende.