Homem morre atropelado por autocarro desgovernado em Braga

Um homem morreu atropelado por autocarro desgovernado esta sexta-feira, na Avenida Central da cidade de Braga, avança a edição online do Jornal de Notícias. O motorista sofreu ferimentos ligeiros.

A viatura dos Transportes Urbanos de Braga despistou-se e embateu contra dois automóveis e um poste de eletricidade, antes de atropelar o homem de 64 anos.

A vítima é um funcionário do setor do turismo da Câmara Municipal de Braga, indica o vereador da Proteção Civil da autarquia.



Além da vítima mortal, há ainda o registo de um ferido ligeiro, adiantou o Comando Sub-Regional do Cávado à agência Lusa.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga, Nuno Osório, o ferido ligeiro é o motorista, que também está a receber apoio psicológico por parte do INEM.

No local estão os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Serviços Municipais da Proteção Civil de Braga e o vereador com o pelouro da Proteção Civil de Braga.



As causas do acidente, ocorrido cerca das 11h25, não são conhecidas.

[notícia atualizada às 14h19]