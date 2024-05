Governo admite "abertura" para melhorar recuperação do tempo de serviço dos professores

O Governo admite ter disponibilidade para fazer melhorias à proposta que apresentou aos sindicatos para a recuperação do tempo de serviço dos professores.

"Nós temos abertura para melhorar a nossa proposta e que responda melhor às reivindicações dos professores e às necessidades do sistema educativo", disse Fernando Alexandre aos jornalistas, no final da primeira ronda negocial com os 12 sindicatos do setor.

Apesar da abertura, o ministro defende que a proposta inicial já permite devolver a serenidade às escolas.

"Eu penso que em grande medida vai ao encontro das expectativas dos professores, vai ao encontro da expectativa das famílias e no sentido de conseguir, no início do próximo ano letivo, ter outro clima mais tranquilo e mais sereno", diz.

A proposta do Governo prevê uma recuperação a cada 1 de setembro, a começar já em 2024, à razão de 20% por ano.

Os sindicatos ouvidos pela equipa ministerial querem antecipar o início da recuperação de setembro para julho e aumentar a percentagem anual.

