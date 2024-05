Detenção de jovem português impediu "mais crimes em massa"

Entre eles estava um plano para assassinar, com elevado sofrimento, um mendigo, cujas imagens seriam posteriormente divulgadas na internet, revela Luís Neves.

A detenção do jovem português que ordenou o ataque a uma escola no Brasil impediu outros massacres em massa, disse esta sexta-feira o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ).

A família do jovem detido na quinta-feira, no Norte de Portugal, não fazia ideia do que se passava, adianta.

“Foi totalmente surpreendida e, por isso, aproveito, como responsável de uma instituição policial, [para dizer que] todos nós, a sociedade, as famílias, temos de procurar ler os sinais. Mais atenção, maior proximidade, interação”, apela Luís Neves.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quinta-feira no Norte do país um estudante português que terá ordenado massacres em escolas no Brasil.



Em causa estão os crimes de homicídio qualificado e incitamento ao ódio e à violência, além de pornografia de menores, adiantou posteriormente a PJ, em comunicado.

O jovem de 17 anos é suspeito de ter criado uma comunidade online na plataforma Discord, a partir de casa dos pais, onde instigava e ordenava outros jovens a atacar estabelecimentos de ensino.

Numa das situações, um rapaz de 15 anos invadiu uma escola em Sapopemba, São Paulo, e matou uma rapariga de 17 anos com um tiro de revólver na cabeça.