Relação rejeita recurso de Sócrates e confirma julgamento por corrupção

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) declarou "totalmente improcedentes" os requerimentos da defesa de José Sócrates, validando a decisão de julgar o ex-primeiro-ministro por corrupção e outros crimes no âmbito do processo Operação Marquês.

Esta decisão do TRL, a que a Lusa teve acesso, surge em resposta aos requerimentos de José Sócrates a invocar impedimentos e incompetência de duas juízas desembargadoras que proferiam o acórdão, bem como nulidades e inconstitucionalidades no processo.

As desembargadoras Raquel Lima, Madalena Caldeira e Micaela Rodrigues abrem o acórdão respondendo ao impedimento de juízas suscitado por José Sócrates junto do TRL, mas também no Conselho Superior da Magistratura (CSM).

“Da nossa parte entendemos não haver qualquer fundamento para que peçamos escusa e nem a declaração de voto do Sr. Conselheiro do Conselho Superior da Magistratura afirmando ser a ‘situação inquietante’ belisca a nossa responsabilidade, honra, imparcialidade e honestidade que pautaram e pautam as nossas carreiras, que não se iniciaram com este processo”, argumentam as juízas.

O antigo primeiro-ministro argumentava que as juízas não podiam continuar como titulares do processo depois de terem sido colocadas noutro tribunal, mas as desembargadoras entendem que o arguido na Operação Marquês não reclamou no prazo devido, havendo atos praticados pelo coletivo já posteriores à efetivação da mudança de tribunal.