Peregrina morre atropelada por comboio em Vila Nova de Cerveira

Uma mulher de 70 anos, peregrina dos Caminhos de Santiago, morreu esta quinta-feira atropelada por um comboio que seguia no sentido norte/sul na linha do Minho, em Vila Nova de Cerveira, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o atropelamento ferroviário ocorreu na freguesia de Gondarém, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, e interrompeu a circulação ferroviária durante cerca de 45 minutos.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 12h06 e a circulação ferroviária foi restabelecida às 12h50.

A mesma fonte adiantou que a mulher, de nacionalidade neozelandesa, fazia os Caminhos de Santiago acompanhada pelo marido e a irmã.

"O acidente terá ocorrido por distração", acrescentou.

Ao local compareceram oito operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e a GNR.