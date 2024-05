Detido em Lisboa cidadão estrangeiro procurado no Egipto por burla

A Polícia Judiciária (PJ) capturou em Lisboa um cidadão estrangeiro alvo de mandado de detenção internacional das autoridades egípcias para ser extraditado e julgado por burla qualificada e abuso de confiança, informou esta quinta-feira esta polícia.

Segundo a PJ, os crimes ocorreram no contexto do comércio de ouro, entre janeiro e abril deste ano, numa cidade da província do Cairo, Egito.

"O cidadão tinha uma joalharia e terá burlado 18 pessoas, através de um esquema de compra e venda de ouro, no qual levou os lesados a acreditar que iriam obter ganhos financeiros, através da comercialização do seu ouro. Conseguiu assim desviar 32,327 quilogramas em ouro, o correspondente a cerca de 1,8 milhões euros", indicou a PJ.

Por estes crimes de burla de elevado valor e apropriação indevida de dinheiro de particulares, o detido poderá incorrer numa pena de prisão de sete anos.

O detido foi inquirido no Tribunal da Relação de Lisboa e ficou em prisão preventiva a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição.

A operação que levou à localização e detenção envolveu a Unidade de Informação Criminal da PJ.