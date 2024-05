Caso BES/GES. Julgamento novamente adiado devido a problemas na notificação de arguidos

O início do julgamento do processo BES/GES vai ser adiado de 18 de junho para setembro, pelo menos, devido a dificuldades na notificação de arguidos, segundo um despacho de hoje do tribunal.

De acordo com o despacho da juíza Helena Susano, do Juízo Central Criminal de Lisboa, em causa está a confirmação de que o arguido suíço Michel Creton foi notificado apenas em 26 de abril, o que implica o reinício da contagem do prazo de 50 dias para as defesas de todos os arguidos apresentarem as suas contestações, mesmo aqueles que já tinham sido notificados em 17 de janeiro.

No entanto, a magistrada assumiu também que ainda não foi possível notificar o arguido suíço Etienne Cadosch, apesar de já ter sido localizado. Nesse sentido, a futura notificação deste arguido vai obrigar a novo início da contagem do prazo, ditando mais um adiamento.

“Se ele só estiver disponível para ser notificado no quinquagésimo dia do prazo (…) e com a interrupção que decorre das férias judiciais, o prazo para contestar terminará no fim de setembro e a audiência de julgamento apenas poderá ter o seu início vinte dias depois do despacho que a designar (…) perspetivando desde já essa inevitável (por parte do tribunal) possibilidade de arrastamento dos autos até finais do mês de outubro sem se poder dar início ao julgamento”, admite.