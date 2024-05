Associação lamenta morte de peregrina em Cerveira

A Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo lamenta a morte de uma peregrina, em Vila Nova de Cerveira, e alerta para a importância de percorrer o itinerário pela Costa certificado e sinalizado.

“Não queremos deixar de sublinhar, a importância de ser percorrido o Caminho Português da Costa certificado e por conseguinte sinalizado. Verificamos, que neste itinerário, existem várias alterações feitas por ignorância ou por interesses comerciais”, avisa a associação, com sede em Viana do Castelo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da associação, Alberto Barbosa avisou “as autoridades para terem uma sinalética adequada e eficiente e visível ao longo do percurso”.

“Infelizmente, verificamos várias deficiências. Parece-nos que confiam demais em aplicações que os peregrinos possam utilizar”, adiantou.

Uma mulher de 70 anos, peregrina dos Caminhos de Santiago, morreu esta quinta-feira atropelada por um comboio que seguia no sentido norte/sul na linha do Minho, em Vila Nova de Cerveira, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o atropelamento ferroviário ocorreu na freguesia de Gondarém, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, e interrompeu a circulação ferroviária durante cerca de 45 minutos.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 12h06 e a circulação ferroviária foi restabelecida às 12h50.

A mesma fonte adiantou que a mulher, de nacionalidade neozelandesa, fazia os Caminhos de Santiago acompanhada pelo marido e a irmã.

“Os nossos sentidos pêsames à família”, refere a associação que sublinha: “Respeitar a história e a tradição das rotas jacobeias, é fundamental e essencial, para não se perder o espírito do Caminho de Santiago”.

Os Caminhos de Santiago são percorridos por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do apóstolo Santiago Maior em Santiago de Compostela, capital da Galiza, em Espanha.

Em dezembro de 2023, o Governo certificou o Caminho Português de Santiago Central Porto e Norte para Santiago de Compostela, Galiza, que atravessa 13 municípios e tem uma extensão de 177,8 quilómetros, pela sua “importância patrimonial, histórica e cultural”.

O Caminho Português de Santiago Central - Porto e Norte para Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha, é quinto itinerário a ser certificado pelo Governo em todo o país e, o terceiro no Norte.

O primeiro foi o Caminho Português Central-Alentejo e Ribatejo, em 2021, o mesmo ano de certificação do Caminho Português Interior, que liga Viseu a Chaves, com saída para Espanha por Vilarelho da Raia.

Em 2022, foi certificado o Caminho Português da Costa, que parte do Porto e atravessa o Minho até Espanha.

Em 2023, o Governo certificou o Caminho Português Central-Região Centro e, o Caminho Português de Santiago Central Porto e Norte.