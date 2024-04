Serviço militar obrigatório como pena alternativa é "ideia peregrina" e "absurda"

As associações militares representativas dos oficiais, sargentos e praças consideraram hoje que a possibilidade de aplicar o Serviço Militar Obrigatório como pena alternativa, sugerida pelos ministros da Defesa e Administração Interna, é uma "ideia peregrina" e "absurda".

"As Forças Armadas não são um estabelecimento correcional, nem são uma instituição de reinserção social. (...) É uma ideia peregrina, absurda, não faz sentido nenhum e, pelo contrário, demonstra alguma falta de respeito para com as Forças Armadas", defendeu o sargento Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), em declarações à agência Lusa.

A reação surge depois de o ministro da Defesa, Nuno Melo, ter defendido no passado fim de semana, em Aveiro, que o serviço militar poderia ser uma alternativa para jovens que cometem pequenos delitos em vez de serem colocados em instituições que, "na maior pare dos casos, só funcionam como uma escola de crime para a vida", ideia apoiada pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.