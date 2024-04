Saldo da população continua negativo, mas Lisboa regista valor positivo

O saldo natural da população manteve-se negativo no ano passado (-32.596), embora tenha melhorado, com a região da Grande Lisboa a registar um valor positivo, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em 2023, ocorreram 85.699 nados-vivos de mães residentes em Portugal, o que representa um aumento de 2,4% (mais 2.028 crianças), face ao ano anterior", destacou o INE.

Mais de metade das crianças (59,5%) nasceram de pais não casados.

No mesmo ano, morreram 118.295 pessoas residentes em Portugal, o que corresponde a um decréscimo de 4,8% (menos 6.016 óbitos), face a 2022.

Registaram-se 210 óbitos de crianças com menos de um ano (menos sete bebés do que em 2022), "o que se reflete numa diminuição da taxa de mortalidade infantil, de 2,6 em 2022 para 2,5 mortes por mil nados vivos em 2023", sublinhou o INE no Destaque publicado esta terça-feira.

O aumento do número de crianças e a diminuição de óbitos determinaram uma melhoria do saldo natural de -40.640 em 2022 para -32.596 em 2023.

"Esta melhoria foi registada em todas as regiões, com a região da Grande Lisboa a atingir um saldo natural positivo de +461", especificou a mesma fonte.

Em 2023, celebraram-se 36.980 casamentos em Portugal (mais 0,1% do que em 2022). Em 71,2% dos casos, os cônjuges já viviam em união de facto antes do casamento.