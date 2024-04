Neve põe cinco distritos sob aviso amarelo

Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Braga, Viana do Castelo e Vila Real vão estar sob aviso amarelo, devido à previsão de queda de neve, que pode ter uma acumulação de 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos da Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso amarelo entre as 21h00 desta terça-feira e as 18h00 de quinta-feira e os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real entre as 18h00 desta terça-feira e as 9h00 de quarta-feira.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva no litoral, estendendo-se ao interior durante a manhã e passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para queda de neve acima de 1.200 metros no final do dia, com acumulação acima de 1.400 metros, que poderá ser de 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Segundo o IPMA, entre os impactos prováveis estão perturbações causadas pela queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, que podem resultar em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

O IPMA prevê também uma pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral a norte do Cabo Mondego e uma pequena descida da temperatura máxima no interior Norte.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 21ºC em Faro, e os 15ºC em Bragança. Já as mínimas variam entre os 11ºC em Aveiro e os 3ºC em Bragança e na Guarda.