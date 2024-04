Mulher atropelada na linha amarela do Metro do Porto

Uma mulher foi atropelada por um veículo da Metro do Porto por volta das 14h00 desta terça-feira, na linha amarela, próximo da estação de D. João II, em Gaia.

Duarte Pernes, do Gabinete de Comunicação e Imagem da Metro do Porto, disse à Renascença que o incidente se deu quando a mulher atravessou "um lugar que não tinha passagem".

A vítima, com cerca de 30 anos, ficou debaixo do veículo. No entanto, "terá aparentemente apenas alguns ferimentos relativamente ligeiros, ou pelo menos nada que inspire demasiado cuidado."

Após o acidente, a mulher foi socorrida pelo INEM e encaminhada para para o Hospital de Santo António, onde se encontra hospitalizada.

A circulação esteve condicionada na linha amarela, mas a situação já se encontra normalizada.