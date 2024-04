Moita Flores absolvido no caso da construção de parque de estacionamento

Francisco Moita Flores, ex-presidente da Câmara de Santarém, foi esta terça-feira absolvido dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, no caso da construção do parque de estacionamento subterrâneo no Jardim da Liberdade.

"Fez-se justiça. [...] Um tribunal sério e independente acabou por declarar a minha absolvição e o fim deste pesadelo para Santarém", escreve o ex-autarca num comunicado enviado à Lusa.

Na nota é ainda referido que os outros dois arguidos no processo, Gaspar Borges, CEO da ABB construções, e Nuno Moita Flores, filho do antigo autarca, foram também absolvidos.

No processo, que foi julgado pelo Tribunal de Santarém, Moita Flores estava acusado, juntamente com Gaspar Borges, da prática dos crimes de branqueamento de capitais e de corrupção, passiva e ativa, respetivamente. Nuno Moita Flores estava acusado da prática de um crime de branqueamento de capitais.