Uma jovem de 19 anos morreu, esta terça-feira à tarde, na sequência de uma queda de de um muro de 12 metros, em Sintra.

De acordo com o Jornal de Notícias, o alerta foi dado às 12h25 horas e o óbito foi declarado pela equipa médica da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Amadora Sintra.

No local, estiveram bombeiros voluntários de Sintra, com seis elementos apoiados por três viaturas, além de meios da GNR e do INEM.

As circunstâncias da morte vão ser apuradas pelas autoridades.