Homem encontrado morto no rio Vizela em Guimarães

Um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado esta terça-feira morto no rio Vizela, em Guimarães, distrito de Braga, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave, acrescentando que a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local.

O corpo do homem foi encontrado por funcionários municipais quando realizavam limpezas no parque das termas de Vizela, na freguesia de São João.

O alerta foi dado pelas 08h50 e pelas 12h30 decorriam procedimentos para a remoção do cadáver.

No local estiveram militares da GNR, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e inspetores da PJ, no sentido de apurarem as circunstâncias em que ocorreu a morte.