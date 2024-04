Força Aérea resgata dois doentes de duas embarcações

A Força Aérea resgatou esta segunda-feira duas pessoas doentes de duas embarcações diferentes, nos Açores, em operações de salvamento.

Em comunicado enviado à Renascença, a Força Aérea informou que, por volta das 04h00 da madrugada de segunda-feira, "a tripulação do helicóptero EH-101 Merlin descolou da Base Aérea N.º 4 para resgatar um doente que se encontrava a bordo do navio cruzeiro “SCARLET LADY”, a navegar a 272 quilómetros das Lajes, na Ilha Terceira."

Após o resgate, a Força Aérea levou o doente até ao Aeroporto de Ponta Delgada para que este fosse posteriormente encaminhado até à unidade hospitalar local, numa ambulância de Suporte Imediato de Vida.

Posteriormente, a Força Aérea deslocou-se ao local do segundo resgate, a 340 quilómetros de Ponta Delgada. "Este segundo doente foi resgatado do veleiro “GRAIN DE SAIL II” e transportado para a Ilha de São Miguel, nos Açores."

Os trabalhos acabaram por volta das 12h40, hora a que a Força Aérea regressou à Base Aérea N.º 4.

"Ambos os resgates foram complexos, obrigando a um esforço duplo da tripulação", lê-se no comunicado. "A gravidade clínica do paciente na primeira missão obrigou à execução de quatro operações de içagem por guincho", e as manobras desta operação "obrigaram à permanência na área de operações durante aproximadamente 25 minutos."

Quanto ao segundo resgate, a Força Aérea esclarece que "atendendo à condição física frágil da vítima, o doente foi recolhido à vertical da embarcação, manobra que, por se tratar de um veleiro, se revestiu de um elevado grau de dificuldade e perigosidade, exigindo uma extrema perícia, coordenação e confiança entre todos os tripulantes envolvidos."

As operações foram levadas a cabo pelos tripulantes da Esquadra 752 - "Fénix", que "garantiram que as duas complexas missões fossem concluídas com sucesso."

O resgate contou também com a coordenação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes).