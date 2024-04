Filho de Costa renuncia às funções de presidente da Junta de Campo de Ourique

O dirigente socialista Pedro Costa anunciou esta terça-feira a sua renúncia ao cargo de presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, funções em que será substituído pelo autarca Hugo Vieira da Silva.

Pedro Costa, membro da Comissão Política Nacional do PS e filho do ex-primeiro-ministro António Costa, desempenhava o lugar de presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique desde 2020, tendo sido reconduzido nestas funções nas eleições autárquicas de 2021.

Apoiante da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS em dezembro passado - e um dos principais elementos no chamado "núcleo duro" da campanha socialista nas últimas eleições legislativas -, Pedro Costa entende que "é tempo de fechar um ciclo de quase dez anos de funções executivas em Lisboa e passar o testemunho".

"Sei que a minha saída dará a Campo de Ourique, neste projeto que é muito mais do que eu, uma nova energia e, espero, uma maior disponibilidade do executivo municipal para procurar pontos de contacto e realizar investimentos necessários ao nosso bairro. Desejo a maior das sortes, ao meu sucessor, Hugo Vieira da Silva, que não duvido terá o engenho e a arte de garantir modelos eficazes para tornar esta agenda comum que construímos uma realidade e projetar campo de Ourique para o futuro", afirma, numa carta a que a agência Lusa teve acesso.

Nesta carta, que hoje entregará à presidente de Freguesia, refere que em 2017 aceitou o desafio de se dedicar "a tempo inteiro" a Campo de Ourique, com "ambição e energia, criatividade na procura de soluções".

"Sinto que cumpri o que prometi a quem me confiou esta missão, dediquei estes oito anos a procurar, até à exaustão, soluções para os problemas do dia a dia deste bairro e com a mesma linha condutora: Um só bairro, para todos, da Avenida de Ceuta ao Largo do Rato. Assumi a presidência da junta de Freguesia em 2020, num ano que parecia não poder piorar, assisti na primeira fila à resposta que esta comunidade tão distinta deu coletivamente no combate à pandemia" da covid-19, aponta.

"Apesar do desgaste que isto significou, não podia pedir maior honra, não podia ter maior orgulho nesta oportunidade, por mais desafiante e brutal que tenham sido estes dias que pesam, ainda hoje, em todos nós", completa.

Enquanto exerceu as funções de presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, defende que avançou "na concretização dos planos existentes, na recuperação e devolução do espaço público" e na prioridade aos "espaços verdes e de lazer".

"Protegemos a saúde dos moradores, combatemos as desigualdades e o isolamento. Garantir que todos viviam o bairro da mesma forma, independentemente da sua classe social, da sua idade e da rua onde vivam. Assim assumimos o planeamento e a participação como prioridades, foram centenas de horas de debate sobre todos os temas, vertidos nas conclusões de que bairro queremos até ao final de 2030", acrescenta na sua carta.