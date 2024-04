Época balnear arranca quarta-feira e terá mais seis praias vigiadas

A época balnear deste ano terá mais seis praias balneares vigiadas, num total de 595, numa abertura progressiva que começa no feriado do 1.º de maio no concelho de Cascais e em alguns locais da Madeira.

Segundo uma nota do gabinete da ministra do Ambiente e Energia, em 2024 há um total de 664 praias balneares, também mais seis do que em 2023, sendo que as praias de banhos vigiadas por nadadores salvadores são 595.

A época balnear de cada ano é definida em portaria publicada em Diário da República, que identifica as águas balneares e a respetiva época, considerando-se até à publicação que a nível nacional a época balnear decorre entre 1 de maio e 30 de outubro. Entre essas datas, as câmaras municipais determinam quando se inicia e termina a época balnear no seu território, optando algumas por começar mais cedo e terminar mais tarde.

A portaria deste ano já foi assinada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, e aguarda publicação em Diário da República (DR).

O número de praias de banhos pode aumentar desde que, entre as águas balneares identificadas na portaria, passe a estar assegurada pelos concessionários e entidades a assistência a banhistas durante a época balnear, adianta a nota governamental.