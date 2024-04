Enviar jovens delinquentes para a tropa é "ideia peregrina e sem sentido", dizem sargentos

António Lima Coelho traz ainda à coação o caso da morte do agente da PSP Fábio Guerra, agredido à porta de uma discoteca, para sublinhar as palavras do almirante Henrique Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), que fez duras críticas, na altura, aos fuzileiros condenados pelas agressões.

“Por outro lado, estamos bem recordados que não há muito tempo atrás, devido a um ato extremamente infeliz, o senhor almirante Gouveia e Melo referiu, aquando da morte daquela agente da polícia, que as Forças Armadas não podem ter delinquentes. Há aqui qualquer coisa que me escapa e entendemos que não fazem sentido nenhum este tipo de declarações do responsável pela tutela da Defesa. Estamos a falar de uma instituição que é o pilar soberano da Defesa Nacional”, argumenta.

António Lima Coelho prefere destacar como mais importante, o pedido de audiência já endereçado para o Ministério da Defesa, “para discutir os problemas sérios com que estamos confrontados e analisar formas de tornar a carreira militar mais atrativa”.

A Associação Nacional de Sargentos aguarda ainda uma resposta, por parte da tutela.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, defendeu na passada sexta-feira que os jovens que cometem pequenos delitos devem cumprir serviço militar para se tornarem "cidadãos melhores", em vez de ingressarem em “instituições que são escola para o crime”.



Nuno Melo reconheceu que não há condições políticas para o regresso do Serviço Militar Obrigatório (SMO) e garantiu que o Governo está a estudar medidas que possam atrair os jovens para as Forças Armadas.



Esta segunda-feira, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, disse concordar com Nuno Melo e considera que o serviço militar pode ser utilizado como pena para jovens que cometam pequenos crimes.