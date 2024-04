Duas jovens em estado grave após atropelamento numa passadeira em Rio Maior

Duas adolescentes de 16 anos ficaram gravemente feridas, esta terça-feira, na sequência de um atropelamento, numa passadeira, em Rio Maior, informou o Comando sub-regional de Operações de Socorro da Lezíria do Tejo.

O acidente ocorreu na Avenida Mário Soares, em Rio Maior, no distrito de Santarém, quando as duas raparigas "se encontravam a atravessar numa passadeira, junto a uma superfície comercial", disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

As duas vítimas "foram transportadas para o hospital de Santarém, em estado grave", acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o acidente foi dado às 13h30 e no local estiveram duas ambulâncias dos bombeiros de Alcanena e de Rio Maior e elementos da GNR.