Dois tubarões com 2,5 metros avistados na lagoa de Óbidos

Duas tintureiras com cerca de 2,5 metros de comprimento foram avistadas na lagoa de Óbidos, informou, esta terça-feira, o município das Caldas da Rainha, recomendando que em caso de avistamento destes tubarões os banhistas não permaneçam dentro de água.

As duas tintureiras, uma espécie de tubarão bastante comum nas águas portuguesas (Prionace glauca, vulgarmente conhecido como cação), foram avistadas no sábado, dia 27 de abril, junto ao Cais Palafítico do Nadadouro, no Braço da Barrosa, divulgou a autarquia, no distrito de Leiria, em comunicado.

Apesar de bastante comum nas águas costeiras, “a sua presença na zona interior da lagoa é um evento extremamente raro e deverá ser encarado como casual”, pode ler-se na nota, em que a câmara explica que o percurso da Aberta (canal que liga a lagoa ao mar) até ao Braço da Barrosa “terá resultado, muito provavelmente, da atividade alimentar desta espécie, que envolve, sobretudo, a captura de peixes pequenos, chocos e lulas”.

Apesar de se tratar de tubarões, a autarquia ressalva tratar-se de “espécies frágeis e, na sua maioria, em risco de extinção”, considerando que “numa situação normal não há razão para alarme”.