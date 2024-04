Dois distritos em alerta amarelo por queda de neve

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão entre terça e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, que pode ter uma acumulação de 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgado, os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo entre as 21h00 de terça-feira e as 18h00 de quinta-feira.

O alerta do IPMA é para queda de neve acima de 1200 metros, com acumulação acima de 1400 metros, que poderá ser de 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Entre os impactos prováveis estão perturbações causadas pela queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, que podem resultar em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados, refere o instituto.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.