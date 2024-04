Cascais inicia época balnear na quarta-feira com 50 nadadores-salvadores

A autarquia refere que vai continuar com o programa de voluntariado jovem "Maré Viva", que se destina a jovens (12-30 anos) residentes ou estudantes no concelho de Cascais, com o objetivo de ajudar e apoiar na manutenção dos acessos às praias e na divulgação de informações úteis junto dos utentes.

"Durante cinco meses e meio mais de 50 nadadores-salvadores regressam em força às 11 praias balneares do concelho, 10 com bandeira azul. Salientamos que durante o inverno a autarquia garante nadadores-salvadores em seis praias de Cascais", lê-se na nota da Câmara de Cascais.

O município de Cascais vai abrir a época balnear na quarta-feira, disponibilizando até 15 de outubro cerca de 50 nadadores-salvadores, nas 11 praias do concelho, divulgou esta terça-feira a autarquia do distrito de Lisboa.

São mais oito do que no ano passado. Há 398 praias(...)

A Câmara de Cascais destaca ainda a execução do programa "Praia Acessível" e "Praia para Todos", que este ano será implementado nas praias de Carcavelos, Tamariz e Conceição.

"Estes locais contam com zonas de sombra exclusivas a pessoas com deficiência e seus acompanhantes, cadeira de transporte de criança no areal, painéis de praia com áudio-guia, acessível através de "Qrcode" e folhetos informativos em braile.

Entretanto, na sexta-feira, a praia de Carcavelos vai receber mais de 200 alunos de escolas de Cascais para participarem em várias atividades de sensibilização e segurança nas praias.

Portugal conta este ano com 440 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, mais oito que em 2023, tornando-se o segundo país do mundo com maior número de praias fluviais galardoadas, anunciou hoje a Associação Bandeira Azul Europa.

O anúncio foi feito no Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, pelo presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer, que adiantou que na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul 398 praias, distribuídas por 103 municípios.

A época balnear de cada ano é definida em portaria, publicada em Diário da República, que identifica as águas balneares e a definição da respetiva época, considerando-se até lá que, a nível nacional, decorre de 01 de maio até 30 de outubro.