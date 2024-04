ASAE apreende cerca de 18 toneladas de polvo e pota aditivados em Coimbra

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 18 toneladas de polvo e pota aditivados num estabelecimento industrial, situado no distrito de Coimbra.

Em comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, a ASAE refere que o valor total da apreensão ascende a 115 mil euros e tinha como destino o circuito comercial nacional e europeu.

A apreensão ocorreu após várias diligências de investigação realizadas pela Brigada Especializada das Indústrias de Produtos de Origem Animal, da Unidade Regional do Centro, no âmbito do combate a ilícitos contra a saúde pública.

A operação de inspeção foi direcionada a um estabelecimento industrial "para verificação do cumprimento das condições de armazenagem e manipulação de produtos da pesca, no distrito de Coimbra".

"Como balanço da ação, procedeu-se à apreensão de 17.814 quilogramas de produtos da pesca - polvo e pota - após verificação da prática fraudulenta de imersão em água, sal e aditivos dos géneros alimentícios, durante aproximadamente três dias, com a finalidade de aumentar o seu peso, verificando-se oscilações que variavam entre os 17% e os 42% no caso dos tentáculos de pota e entre os 22% e os 70% no caso do polvo", refere o comunicado.

Segundo a ASAE, foi ainda determinada "a suspensão imediata da atividade de reacondicionamento de produtos, em virtude do estabelecimento não se encontrar aprovado pela autoridade competente para o exercício da atividade".

Foi também instaurado um processo de contraordenação "por incumprimento das regras relativas às práticas leais de Informação sobre os géneros alimentícios, por colocação no mercado de produtos de origem animal sem marca de identificação e por falta de requisitos de géneros alimentícios".